EU-parlamentarikeres brug af blyantspenge forbliver hemmelig

Europaparlamentarikere er ikke forpligtede til at dele information om, hvordan de bruger deres månedlige tillæg på omtrent 33.000 kroner.

Det fastslår EU-Domstolen i Luxembourg tirsdag.

Tillægget, der populært kaldes blyantspenge, er beregnet til udgifter. Men der er ingen krav om dokumentation for, hvordan tillægget bliver benyttet.

En række journalister fra samtlige EU-lande rejste kravet ved EU-Domstolen, efter at Europa-Parlamentet afviste at udlevere informationen.

Men Europa-Parlamentets beslutning møder altså opbakning hos EU-Domstolen.

Tillægget skal blandt andet dække udgifter til rejser, kontorartikler og daglige måltider. Men der er ikke noget krav om tilbagebetaling af ubrugte midler.

Derfor kan parlamentarikerne i teorien beholde tillægget for dem selv, på trods af at pengene er beregnet til udgifter.

Journalister har tidligere afsløret omfattende misbrug af midlerne hos nogle medlemmer af parlamentet.

Men gruppen af journalister, der har rejst sagen, får altså ikke muligheden for kigge nærmere på parlamentarikernes forbrug.

Afvisningen blev af parlamentet begrundet med, at de relevante dokumenter indeholder personlig data. EU-Domstolen slår fast, at det afvisningsgrundlag er berettiget.

Det har tidligere været til afstemning i Europa-Parlamentet, om det skulle være et krav at fremlægge dokumentation for sine udgifter. En stor del stemte for, men i sidste ende gik forslaget ikke igennem.

Det er imidlertid kutyme i nogle grupper i parlamentet, at medlemmerne frivilligt fremlægger dokumentation for deres udgifter.

Det er estimeret, at omtrent 40 millioner euro af Europa-Parlamentets årlige budget går til parlamentarikeres udgifter. Det svarer til cirka 300 millioner kroner.