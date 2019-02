EU og sydamerikanske lande presser på for nyvalg i Venezuela

På møde i Montevideo, Uruguay, vil delegation af ministre presse på for at få nyvalg i det urolige Venezuela.

En gruppe EU-lande og lande i Latinamerika mødes torsdag i Uruguay for at drøfte, hvordan de kan presse på for nyvalg i Venezuela, inden landets politiske krise koger over.

Den såkaldte kontaktgruppe består af Tyskland, Frankrig, Italien, Storbritannien, Spanien, Portugal, Sverige, Holland, Ecuador, Costa Rica, Uruguay og Bolivia.

Det er det første møde i kontaktgruppen, som holdes på ministerniveau.

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, vandt en ny periode som præsident ved et valg i maj sidste år, som af mange rundt i verden blev opfattet som udemokratisk.

I januar trådte parlamentets formand, Juan Guaidó, så frem og udråbte sig som midlertidig præsident.

Mødet i Uruguays hovedstad, Montevideo, haster. Det gælder om at "afværge risikoen for intern vold eller intervention udefra", siger en højt placeret kilde i EU.

- Dette handler ikke om dialog mellem parterne. Meningen med denne proces er, at det skal føre til valg med de nødvendige garantier, siger kilden.