EU-forhandler afviser udløbsdato for upopulær del af brexit

Mange briter bryder sig ikke om den såkaldte bagstopper i skilsmisseaftalen med EU. Det er den, som kan binde briterne til EU-toldregler på ubestemt tid, men bagstopperen kan ikke på forhånd gøres tidsbegrænset.

Det siger EU-chefforhandler Michel Barnier, da idéen fortsat lever blandt britiske parlamentarikere - måske opildnet af en udtalelse fra Polens udenrigsminister, der havde nævnt en mulig udløbsdato efter fem år.

- Vi må holde fast i troværdigheden ved dette sikkerhedsnet. Det kan ikke være tidsbegrænset. Det handler ikke blot om Irland, siger Michel Barnier til den tyske radiokanal DLF ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Aftalen om bagstopperen skal sikre, at der ikke konstrueres en fast grænse med kontrol mellem EU-landet Irland og Nordirland, som er britisk. Det skyldes den langvarige konflikt i Nordirland, som sluttede med en fredsaftale for 20 år siden.

Bagstopperen træder i kraft, når overgangsperioden efter briternes udtræden udløber, medmindre eller indtil der er fundet en bedre løsning.

- En bagstopperaftale skal forsikre irerne om, at der ikke kommer en hård grænse. Men man skal huske, at det ikke kun handler om Irland. Enhver vare, der krydser grænsen, kommer ind i EU's indre marked, siger Barnier.

Tidligere på ugen sagde Polens udenrigsminister, Jacek Czaputowicz, at han havde nævnt en mulig udløbsdato for bagstopperen efter fem år over for sine kolleger fra Storbritannien og Irland.

Men udtalelsen fra Czaputowicz skabte måske større sensation end berettigede til. For han sagde blot, at det ville være lettere at nå frem til en skilsmisseaftale, hvis Irland ville være med til at indsætte en udløbsdato.

Alligevel blev tanken hurtigt afvist af blandt andre den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, og af den irske udenrigsminister, Simon Coveney.

Storbritannien forlader ifølge planen EU 29. marts. Den dato kan dog udskydes, hvis parterne bliver enige om det.