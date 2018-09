EU-boss lover at bekæmpe hvidvask efter Danske Bank-sag

EU-Kommissionen vil foreslå nye foranstaltninger, så myndighederne på tværs af grænser kan bekæmpe hvidvask mere effektivt.

Det siger EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i sin årlige tale "Unionens tilstand" i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

Forslaget kommer i forlængelse af flere europæiske bankskandaler. En af dem er i Danske Bank, hvor store milliardbeløb ifølge interne undersøgelser skal være blevet vasket hvide i en estisk filial.

Det ventes i forslaget, at kommissionen vil foreslå, at Den Europæiske Bankmyndighed (EBA) tildeles mere magt til at undersøge og håndhæve regler.

Samtidig er det blevet nævnt, men det er ikke bekræftet, at man vil øge antallet af medarbejdere, der arbejder med at opklare snyd i de europæiske banker.

Det blev for nylig kendt, at EBA har færre end to faste medarbejdere til at arbejde med bekæmpelse af hvidvask.

Også den hollandske bank ING har en sag om hvidvask. ING har for nylig indgået forlig med myndighederne, der betyder, at banken skal betale 775 millioner euro for ikke at have stoppet hvidvask.