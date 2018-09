EU-Parlamentet skal igen stemme om omstridt lov

Onsdag skal EU-parlamentarikerne for anden gang stemme om et udspil til en copyright-lov, som møder modstand.

Grundlæggeren af Wikipedia, opfinderen af World Wide Web og mange internetaktivister er modstandere af det udspil til en ny copyright-lov, som onsdag skal til afstemning i Europa-Parlamentet.

Direktivet har til formål at sikre kunstneres ophavsrettigheder på internettet. Det er blandt andet musikere og forfattere, hvis arbejde skal beskyttes bedre.

Forslaget var til afstemning i juli, men flere ville have mere tid til at debattere forslaget, hvorfor der ikke kunne findes et flertal for det.

Man vil sikre, at ophavsrettigheder ikke bliver brudt, eller at kunstnerne så i det mindste bliver betalt, hvis deres produkter bliver brugt uretmæssigt. I så fald står platformene med ansvaret, ikke brugerne.

Kritikere frygter blandt andet, at direktivet vil ændre radikalt på internettet, som vi kender det. Der har også været snak om, at det kan blive enden på memes, som er billeder med budskaber af humoristisk karakter.

Dele af det nye udspil sigter dog efter at ekskludere memes fra direktivet.

Medlem af Europa-Parlamentet Christel Schaldemose (S) var én af dem, der i juli stemte nej til udspillet for at få mere tid til at diskutere det konkrete indhold.

Onsdag stemmer hun for det nye forslag til en ny copyright-lov.

- Ændringen er vigtig, fordi den er med til at modernisere hele vores ophavsrettighedssystem. Det, vi har i dag, er baseret på, hvordan det ser ud i en analog verden.

- Vi forsøger at tilpasse copyright-reformen, så den passer til den digitale verden, siger Christel Schaldemose.

Internetaktivister, der har kæmpet imod forslaget, har blandt andet benyttet sig af e-mails for at trække parlamentarikerne i en anden retning.

Ifølge Schaldemose har hun fået tusindvis af e-mails. Men hun har ikke taget bekymringerne i de mange mails til sig.

- Internettet kommer ikke til at dø. Men det bliver mere fair med den her ændring, siger hun.

Det er endnu svært at sige, hvilken vej afstemningen kommer til at gå, da mange af de store grupper i Europa-Parlamentet er splittede på området.

Schaldemose er optimistisk i forhold til, at der kan findes et flertal i Europa-Parlamentet. Hvis Europa-Parlamentet så når frem til en aftale med medlemslandene, skal landene implementere de nye copyright-regler.