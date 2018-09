EU-Kommissionen vil skærpe kontrol efter Danske Bank-sag

I forlængelse af flere sager om hvidvask i europæiske banker, blandt dem Danske Bank, arbejder EU-Kommissionen på et forslag, der skal give bankmyndigheder mere magt til at stoppe ulovligheder.

Formand for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, ventes ifølge avisen Financial Times at præsentere en plan i sin årlige State of The Union-tale onsdag i EU-Parlamentet i Strasbourg.

Kommissionen arbejder på flere spor. Dels skal Den Europæiske Bankmyndighed (EBA) tildeles mere magt til at undersøge og håndhæve regler.

Dels skal den nyetablerede europæiske offentlige anklagemyndighed (EPPO) kunne efterforske finansiering af terroraktiviteter, skriver finansavisen om forslaget.

Milliarder af kroner fra Rusland og tidligere sovjetrepublikker er strømmet gennem Danske Banks etiske filial. Afsløringen af disse pengestrømme har den seneste tid kostet bankens aktionærer dyrt.

Danske Bank arbejder aktuelt på en intern undersøgelse af sagen om hvidvask.

Pengene er blevet ført ind og ud af banken i perioden 2007-2015. Det er uvist, hvor stor en del af transaktionerne er relateret til hvidvask.

Også den hollandske bank ING har en sag om hvidvask. ING har for nylig indgået forlig med myndighederne, der betyder, at banken skal betale 775 millioner euro for ikke at have stoppet hvidvask.

EBA har i forvejen magt til at forfølge hvidvask i europæiske banker. Men det blev for nylig kendt, at bankens afsatte ressourcer til dette er meget begrænsede.

Der er mindre end to fuldtidsstillinger ansat til at tage sig af problemet.