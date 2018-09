EU-Kommissionen vil modernisere forældet WTO

I en verden, hvor handlen og økonomien er under konstant udvikling, er Verdenshandelsorganisationen, WTO, bagud.

Derfor vil EU-Kommissionen modernisere WTO. Det siger EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, på et pressemøde.

- Verdenshandelsorganisationen har ikke været i stand til at tilpasse sig tilstrækkeligt til den globale økonomi, der hurtigt forandrer sig. Verden har forandret sig, det har WTO ikke.

- Det er på høje tid at handle for at gøre systemet i stand til at håndtere udfordringerne i dagens globale økonomi. Og EU skal have en ledende rolle i den forbindelse, siger hun.

Der er ikke nogen deadline for, hvornår arbejdet med at modernisere WTO skal være færdigt.

EU er imidlertid allerede i samtale med nøglepartnere i WTO som USA og Japan om, hvordan WTO skal se ud i fremtiden.