Dronning Elizabeth maner til ro midt i brexit-storm

Når den britiske dronning Elizabeth første juledag traditionen tro taler til befolkningen, vil hun opfordre alle til at udvise respekt for hinanden.

Det bliver den 92-årige monarks sidste julebudskab inden briternes farvel til EU.

Den royale familie holder sig normalt på lang afstand af al politik, og hun nævner i sin tale ikke brexit.

Men britiske medier tolker en passage fra talen som en tydelig reference til den uhørte splittelse, som beslutningen om at forlade EU har udløst på alle samfundsniveauer.

- Selv med de dybeste uenigheder er det at behandle hinanden med respekt og som medmennesker altid et godt første skridt mod større forståelse, vil hun blandt andet sige i sit tv-transmitterede julebudskab.

Det fremgår af uddrag fra talen, som pressen har modtaget fra Buckingham Palace, skriver AFP.

December har været en stormfuld måned i det britiske parlament. Premierminister Theresa May overlevede et forsøg på at vippe hende af posten fra de mest indædte EU-modstandere i sit konservative parti.

Hun måtte også udskyde en afstemning i Underhuset om den aftale, hun har indgået med de andre EU-lande om det britiske farvel efter 46 års medlemskab.

Og hele Mays strategi hænger i en tynd tråd, som kan briste, når Underhuset skal debattere planen i januar.