Drabsdømt mand er tiltalt for at skære hovedet af medfange

En drabsdømt mand er sigtet for at have dræbt og delvist parteret en anden drabsdømt mand, som han delte celle med i et fængsel i Californien i USA.

Myndighederne betegner drabet, der skete i marts, som uhørt sadistisk.

Det vides ikke, hvor meget af parteringen der fandt sted, mens offeret - den 44-årige Luis Romero - fortsat var i live.

Men vicestatsadvokat Phil Esbenshade skriver i en mail, at "vi tror, at offeret var ved bevidsthed i hvert fald en del af tiden".

Esbenshade tilføjer, at det er den mest "grusomme" drabssag, han har set. Blandt andet havde offeret fået sit hoved skåret af.

31-årige Jaime Osuna nægtede sig skyldig i drab og andre sigtelser, deriblandt tortur, ved det første retsmøde torsdag i Los Angeles.

Ifølge tiltalen om tortur havde Osuna til hensigt at påføre sit offer "ekstrem smerte og lidelse".

Fængselsmyndigheden i Californien har indledt en intern undersøgelse om drabet, der fandt sted i nattetimerne. Myndigheden vil ikke oplyse, hvordan indsatte bliver overvåget om natten.

Fængselsvagter fandt Romero død i sin celle om morgenen den 9. marts i fængslet, der har over 3300 indsatte. Romero døde som følge af blodtab fra "adskillige" dybe stiksår ifølge en retsmedicinsk rapport.

Jaime Osuna fik i 2017 en straf på livstid for at have dræbt en kvinde på et motel i Bakersfield. Han er overført til et fængsel for indsatte med mentale lidelser.