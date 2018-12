Donald Trump tygger på invitation fra Tyrkiets præsident

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har inviteret Donald Trump på officielt besøg i løbet af 2019.

Det bekræfter Det Hvide Hus natten til tirsdag dansk tid.

- Intet er besluttet, men præsidenten er åben over for et eventuelt møde i fremtiden, siger en talsperson fra Det Hvide Hus.

Mandag meddelte en talsmand for Erdogan ellers, at Trump havde accepteret invitationen, men at der endnu ikke var fastlagt en dato.

Nyheden om invitationen kommer få dage efter, at Trump overraskende meddelte, at han vil trække samtlige USA's soldater hjem fra Syrien.

Den pludselige beslutning blev rost af Erdogan, som i weekenden drøftede sagen med Donald Trump. Det var under den samtale, at Erdogan inviterede Trump på besøg.

USA og Tyrkiet er nære allierede, men i forbindelse med den årelange krig i Syrien er der slået en mindre kile ind i relationen.

USA har støttet den kurdiskdominerede styrke YPG i Syrien i dens kamp mod Islamisk Stat (IS). Tyrkiet derimod betegner YPG som en terrororganisation.

Kritikere siger, at USA's tilbagetrækning er et knæfald for Tyrkiet, der har svoret, at det vil knuse den kurdiske styrke i Syrien.

Et andet stridspunkt mellem Tyrkiet og USA er den muslimske prædikant Fethullah Gülen. Tyrkiet hævder, at Gülen var hjernen bag et mislykket militærkup i sommeren 2016.

Derfor ønsker Erdogan ham udleveret fra USA, hvor han i flere år har levet i eksil.

Trump meddelte i november, at han ikke overvejer at udlevere Gülen.

Tyrkiets udenrigsminister sagde for nylig, at Trump under et møde med Erdogan i Buenos Aires for flere uger siden fortalte, at han arbejdede på at få Gülen sendt tilbage til Tyrkiet.

En talsmand fra Det Hvide Hus har siden afvist den udlægning af samtalen.