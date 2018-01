Donald Trump efter lortelande-debat: Jeg er ikke racist

USA's præsident, Donald Trump, fastslår, at han "ikke er racist".

Udtalelsen kommer, efter at han angiveligt kaldte Haiti og lande i Afrika for "lortelande" under en diskussion i Det Hvide Hus.

- Nej, nej. Jeg er ikke racist. Jeg er den mindst racistiske person, du nogensinde har interviewet. Det kan jeg sige dig, siger Donald Trump søndag, da han bliver konfronteret med sin udtalelse.

En udtalelse, der ifølge avisen Washington Post faldt i Det Hvide Hus under en diskussion med flere demokrater og republikanere. Her blev Daca, et særligt immigrationsprogram for unge immigranter, diskuteret.

Men Trump selv nægter at have sagte "lortelande" om stederne.

- Har du set, hvad de andre senatorer i rummet har sagt om mine udtalelser? Jeg sagde det ikke, lyder det fra Donald Trump.

Den demokratiske senator Dick Durbin, der var til stede i Det Hvide Hus, bekræfter dog den nedladende kommentar fra Trump.

Illinois-senatoren tilføjer i øvrigt, at præsidentens udtalelser var "modbydelige, hadefulde og tydeligt racebetonede".

Daca-programmet, der var på dagsordenen under diskussionen i Det Ovale Værelse, står for Deferred Action of Childhood Arrivals.

Programmet giver mulighed for, at visse illegale immigranter, der kom til USA som mindreårige, kan få arbejdstilladelse i landet.

Men efter at Donald Trump kom til magten, tilbagekaldte han Daca.

Søndag åbnede han dog en smule for, at man måske kan finde frem til en ny aftale. Han er "klar, villig og i stand til" at lande en aftale, men mener, at problemet er Demokraterne, der ikke vil indgå en aftale.

Daca blev indført af den tidligere præsident Barack Obama i 2012.

Det skete, efter at Kongressen havde stoppet et forslag om at give cirka 800.000 unge immigranter lovligt ophold i USA. Daca gjorde det muligt for dem at blive og uddanne sig i USA.

Dog kun for to år ad gangen. Så skulle tilladelsen fornys igen.