Domstol udsteder arrestordre på Farc-leder mistænkt for drab

En colombiansk specialdomstol har fredag udsendt en arrestordre på en tidligere Farc-leder. Han anklages for brud på fredsaftalen i Colombia.

Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til lørdag dansk tid.

Specialdomstolens formål er at retsforfølge tidligere Farc-medlemmer. Som alternativ til fængselsstraffe dømmes de til at betale erstatning til ofre og love at afstå fra at bruge vold i fremtiden.

Det er den tidligere Farc-leder Hernan Dario Velasquez Saldarriaga - også kendt som "El Paisa", der ønskes retsforfulgt.

"El Paisa" var i flere år en del af Farcs elitestyrke og mistænkes for at stå bag flere drab og kidnapninger. Han er blevet væk fra specialdomstolen tre gange og er sidst set i et jungleområde i den sydlige del af landet i juni.

Farc begyndte som en venstreorienteret guerillabevægelse, der satte gang i et væbnet oprør, da gruppen i 1964 stillede krav om jordreformer og social retfærdighed.

I årtier bekæmpede Farc skiftende regeringer i Colombia. Konflikten kostede over 260.000 mennesker livet, og 83.000 blev meldt savnet. Yderligere blev 7,4 millioner mennesker tvunget til at forlade deres hjem. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I 2016 indgik den daværende colombianske regering en fredsaftale med Farc.I forbindelse med fredsaftalen accepterede omkring 13.000 Farc-medlemmer, herunder 6000 guerillasoldater, at lægge våbnene.

Farc er i stedet blevet et politisk parti, som frem til 2026 er garanteret ti sæder i kongressen i Colombia.

Ved præsidentvalget i juni 2018 løb Ivan Duque, som er en stærk kritiker af fredsaftalen, med sejren.

Han har flere gange lovet at revidere den skrøbelige fredsaftale.