Domstol giver Trump medhold i returplan for migranter

Det bliver alligevel tilladt for USA at sende migranter retur til Mexico, mens deres asylsager behandles.

En amerikansk appeldomstol giver USA's præsident, Donald Trump, medhold i at migranter kan sendes tilbage til Mexico, mens deres asylsager behandles.

Det skriver nyhedsbureauet AP natten til onsdag dansk tid.

Afgørelsen omgør en kendelse fra en domstol i San Francisco i april.

Her blokerede dommer Richard Seeborg for Trump-administrationens plan om at sende asylansøgere tilbage over grænsen til Mexico, mens deres sager behandles i USA.

Regeringen havde vedtaget planen for at dæmme op for strømmen af migranter. Men USA vil ikke kunne garantere for asylansøgernes sikkerhed, hvis de blev sendt til Mexico, lød afgørelsen i april.

Men nu har ankedomstolen givet Trump-administrationen medhold, hvormed returplanen for asylansøgerne alligevel kan gennemføres.