Domstol: Britisk overvågning krænkede menneskerettigheder

Britisk masseovervågning, som den amerikanske whistleblower Edward Snowden afslørede i 2013, er et brud på retten til privatliv, fastslår Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Det skriver domstolen i en pressemeddelelse torsdag.

- Det er en stor sejr for de af os, der mener, at der skal være en balance i regeringens mulighed for at foretage overvågning, siger Corey Stoughton fra menneskerettighedsgruppen Liberty.

Også den måde, britiske efterretningstjenester skaffede sig adgang til store mængder data, er et brud på retten til privatliv, fastslår domstolen.

Britiske myndigheder indhentede oplysninger om elektronisk kommunikation fra internetleverandører.

Det var imidlertid ikke lovstridigt, at briterne delte data med USA's efterretningstjenester, mener domstolen.

Sagen var indbragt for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af blandt andre menneskeretsorganisationer som Amnesty International samt journalister og aktivister.

De har en mistanke om, at britiske og amerikanske efterretningstjenester kan have opsnappet deres elektroniske kommunikation.

Det var den amerikanske whistleblower Edward Snowden, som i 2013 offentliggjorde dokumenter, der viste, amerikanske og britiske myndigheder i stor stil overvågede blandt andre journalister og delte efterretninger.