Dommer: USA's regering bærer ansvaret for forældreløse børn

USA's præsident, Donald Trump, og administrationen i Det Hvide Hus er ene og alene ansvarlige for hurtigst muligt at få genforenet de børn, der ved grænsen mellem USA og Mexico er blevet adskilt fra deres forældre.

Det siger distriktsdommeren Dana Sabraw fredag ved en høring i San Diego.

Dermed punkterer dommeren regeringens plan om at lægge ansvaret hos borgerrettighedsgruppen American Civil Liberties Union (ACLU).

- Virkeligheden hænger sådan sammen, at for hver forælder, der ikke bliver fundet, vil der være et barn, der for evigt er forældreløst. Det er 100 procent administrationens ansvar, siger dommer Dana Sabraw.

Hans udtalelser kommer, dagen efter at regeringen foreslog at lade ACLU lokalisere de forældre, der er rejst tilbage til deres hjemland.

ACLU har hjulpet forældre, der er blevet adskilt fra deres børn, med at føre retssager. Og den amerikanske regering mener altså, at foreningen skulle bruge sine "omfattende ressourcer" på at hjælpe med genforeningen.

Over 500 børn er stadig adskilt fra deres forældre. 410 af dem har forældre, der ikke i øjeblikket befinder sig i USA.

Dommer Dana Sabraw siger, at den amerikanske regerings fremskridt i forhold til at få genforenet familierne er "uacceptable". Han kræver, at der bliver udpeget en person til at stå i spidsen for genforeningerne.

- Det her kommer til at være et omfattende foretagende. Det er tydeligt, at der er behov for, at der er en person, der har ansvaret, siger dommeren.

Forældre og børn blev fra begyndelsen af maj til 20. juni adskilt ved grænsen til USA, fordi USA indførte såkaldt nultolerance-politik. Det betød, at alle, der blev taget i at krydse grænsen illegalt, skulle retsforfølges.

Da børnene ikke må komme med i fængsel, blev de adskilt fra forældrene.

Siden da er de amerikanske myndigheder blevet beordret til at genforene alle migrantbørnene med deres forældre.