Dødstal for eksplosion i olierør i Mexico stiger til 107

Dødstallet efter en voldsom eksplosion i en olierørledning i Mexico 19. januar er blevet opjusteret til 107.

Det oplyser landets regering tidligt fredag morgen, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ud over dødsfaldene er 40 personer kvæstede - flere med forbrændinger på over 80 procent af deres kroppe.

Mandag var meldingen, at mindst 79 mennesker havde mistet livet ved ulykken, der skete i delstaten Hidalgo i den nordlige del af landet.

De dræbte og tilskadekomne var i færd med at samle benzin, som lækkede fra olierørledningen, da eksplosionen skete. Ifølge lokale medier var op mod 700 mennesker på stedet for at fylde benzin i spande.

Angiveligt har brændstoftyve boret et hul i olierørledningen få timer før eksplosionen for illegalt at tappe benzin fra røret. Årsagen til ulykken er dog stadig ved at blive undersøgt.

Mexico har de seneste år kæmpet med tyveri og sabotage af landets olierørledninger.

Kort før jul igangsatte Mexicos præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, en skærpet overvågning af 1600 kilometer olierørledninger for at forhindre tyverierne.

Den øgede overvågning har ført til mangel på benzin og forårsaget lange køer ved tankstationer. Det skyldes angiveligt, at det er blevet sværere at få fat i benzin på ulovlig vis.

Det statslige mexicanske olieselskab, Pemex, vurderer, at der alene siden 2016 er stjålet brændstof til en værdi af 50 milliarder kroner.

Bag tyverierne står kriminelle bander og korrupte ansatte, skriver nyhedsbureauet Reuters.