Dødsensfarlig alkohol dræber 19 personer i Costa Rica

19 personer er omkommet i Costa Rica efter at have drukket alkohol, der viste sig at være giftigt.

Det oplyser sundhedsministeriet i Costa Rica, som samtidig udsteder en advarsel mod at drikke alkohol fra en håndfuld fabrikanter.

Siden begyndelsen af juni er i alt 34 personer blevet forgiftet, mens 19 er omkommet som følge af forgiftningen.

Blandt de omkomne er 14 mænd og fem kvinder, der alle var mellem 32 og 72 år.

Den alkohol, som de forgiftede og omkomne har drukket, har indeholdt giftige mængder metanol.

Myndighederne advarer om, at det er uvist, hvor meget giftig alkohol der er i omløb.

Men 30.000 flasker er blevet konfiskeret, og myndighederne har igangsat en national efterforskning i forbindelse med de mange dødsfald.

Den konfiskerede alkohol har indeholdt mellem 30 og 50 procent metanol, oplyser Donald Corella, der er leder af skadestuen på Calderon Guardia Hospital i Costa Ricas hovedstad, San José.

Han oplyser, at seks forgiftede personer, der er blevet behandlet på hospitalet, er døde.

Derudover har fire personer overlevet, men de lider alle af "meget alvorlige eftervirkninger" af forgiftningen.

Nogle er blevet blinde, mens andre har fået hjerneskader, der medfører rystelser, som minder om Parkinsons sygdom.

Metanol - der er bedre kendt som træsprit - anvendes som opløsningsmiddel og som råstof ved fremstilling af en lang række kemikalier.

Metanol i større mængder er ekstremt giftigt og kan blandt andet forårsage blindhed, leverskader og være dødeligt.

Ifølge de costaricanske myndigheder var hovedparten af de 19 personer, der er omkommet, hjemløse eller alkoholikere.