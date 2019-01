Deutsche Bahn skal til krisemøde hos trafikministeren

Chefen for de tyske statsbaner fremlægger en plan for at få DB ud af sin krise. Arriva skal måske sælges.

Det statslige tyske aktieselskab Deutsche Bahn (DB) er i store problemer.

Kunderne er vrede, fordi togene ikke kører til tiden.

Der er mangel på nyt materiel, der er for få ansatte, og DB har efterhånden en gæld på 20 milliarder euro - 150 milliarder kroner - skriver tyske medier.

Nu skal der gøres noget ved problemerne.

Richard Lutz, topchef i DB-koncernen med over 310.000 ansatte, skal tirsdag morgen til møde hos trafikminister Andreas Scheuer i den tyske hovedstad, Berlin.

Her skal Lutz fremlægge en plan for tog til tiden og tilfredse kunder.

Avisen Süddeutsche Zeitung skriver, at Lutz blandt andet har planer om at sælge selskabet Arriva, som DB købte i Storbritannien i 2010.

Arriva er en stor virksomhed med 60.000 ansatte og en omsætning på 4,8 milliarder euro. Arriva kører med bus og tog i en række lande, herunder i Danmark.

Lutz og Scheuer tager fat på arbejdet fra morgenstunden. Mødet begynder klokken 07.00, og det ventes at vare i adskillige timer.

Det tyske nyhedsbureau dpa skriver, at Scheuer venter, at Lutz kommer med noget, der virker.

For ministeren ønsker, at kvaliteten i DB "allerede i indeværende halvår forbedres mærkbart".

Noget af det, der skal forbedres, er punktlighed. DB har netop offentliggjort tal for forsinkelser i Tyskland i 2018, og de tal siger, at hvert fjerde fjerntog var forsinket.

Det betyder, at det var mindst fem minutter for sent på den, for forsinkelser under fem minutter er ikke med i statistikken.

I regionaltog - på strækninger op til 50 kilometer - gik det bedre, skriver avisen Stuttgarter-Nachrichten. Her kørte 94 procent af togene til tiden.

Krisemødet kommer, netop som Deutsche Bahn har markeret sin 25-års fødselsdag.

Selskabet blev dannet som et statsligt aktieselskab i 1994, da de statslige jernbaneselskaber i det tidligere DDR og det tidligere Vesttyskland blev sammenlagt.

Det var planen, at DB skulle privatiseres, men DB er stadig ejet af den tyske stat.