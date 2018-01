Det ville være utænkeligt med en dansk Puigdemont

2

Hvorfor er områder som Nordirland og Baskerlandet tilsyneladende faldet til ro efter årtier med voldsudgydelser og mange døde?

Begge steder var der en stor krigstræthed i befolkningen på grund af voldelige konflikter. Og så er der generelt mest gang i løsrivelsesbestræbelserne, når de områder, der ønsker løsrivelse, er markant stærkere end andre dele af landet. Det kan få løsrivelsesbevægelserne til at blomstre op. Når folk for eksempel mener, at de skal betale til den øvrige del af landet. Det har i mange år været selvopfattelsen blandt baskerne, at man sagtens kunne klare sig selv. Men det er blevet knap så udtalt, fordi der er sket nogle forskydninger i forhold til, hvem der er rige og fattige i de forskellige dele af Spanien, især i forbindelse med den økonomiske krise. Nu er det typisk mere catalanerne, der har opfattelsen af, at de er rigere.

Det samme gælder forholdet mellem Nord- og Syditalien. De økonomiske konflikter mellem områderne betyder mere i økonomiske krisetider. Det er derfor, der har været så meget gang i løsrivelsesbevægelserne de senere år, men også at nogle steder er faldet til ro, fordi krisen ikke har været så udtalt som for fire-fem år siden. Det er typisk, at vi i nogle år har hørt meget til Lega Nord og den italienske løsrivelsesbevægelse, men måske ikke hører helt lige så meget til den længere, fordi det generelt går bedre med økonomien.

Når man ser på de historiske erfaringer, har der altid været mere gang i løsrivelsesbevægelserne, når der har været økonomisk krise. Det var i 70'erne, at vi sidste gang oplevede en opblomstring for de her bevægelser. Dengang gik det skotske nationalistparti meget frem, lige som det har gjort under den nye krise. Og det samme med de spanske separatistbevægelser, der havde deres storhedstid dengang.