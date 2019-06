Der er stilhed i Kasakhstan op til historisk valg søndag

Nationale love forbyder bejlere til præsidentposten i Kasakhstan at føre kampagne dagen inden valget søndag.

For første gang i Kasakhstans historie vil landets leder igennem næsten 30 år, Nursultan Nazarbajev, ikke genopstille til præsidentposten.

Den 78-årige Nazarbajev meddelte i marts, at han træder tilbage, og dermed blev der sat skub i en valgkamp om at finde hans afløser.

Men selv om det historiske valg har trukket overskrifter verden over, er der stille lørdag op til valget, der finder sted søndag.

Ifølge landets love er det forbudt at føre valgkamp dagen inden valget. Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Nursultan Nazarbajev har været præsident i landet, der grænser op til Rusland, siden det fik sin uafhængighed fra Sovjetunionen.

Trods kampagneforbuddet, der træder i kraft lørdag, kan de politiske valgplakater fortsat blive hængende på offentlige steder. Dog må plakaterne ikke hænge i nærheden af stemmestederne.

Kasakhstan har ikke kendskab til kampvalg og diskussioner mellem rivaliserende partier.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP blev Nazarbajev i 2015 genvalgt med støtte fra knap 98 procent af vælgerne.

Da præsidenten gik af, sagde han, at det var hans pligt at sikre, at magten overgår til en ny generation.

En måned efter gav han offentligt sin støtte til den 66-årige Kasym-Jomart Tokajev og opfordrede alle til at stemme på ham.

Tokajev er tidligere diplomat. Han var formand for senatet, da han i marts overtog præsidentposten frem til valget.

Med sloganet "Kontinuitet. Retfærdighed. Fremdrift" er præsidentafløseren også bookmakernes favorit til posten.

De fleste iagttagere venter, at Kasym-Jomart Tokajev kan samle over 50 procent af stemmerne søndag, skriver Tass.