Demokratisk borgmester i Indiana vil være USA's præsident

Den demokratiske borgmester i byen South Bend i den amerikanske delstat Indiana, Pete Buttigieg, siger, at han har taget skridt til at stille op ved præsidentvalget i 2020.

I erklæringer sendt på video og i e-mails siger den 37-årige Demokrat, at han har nedsat en komité, som skal sondere det politiske landskab med henblik på hans kandidatur ved valget i november 2020.

Buttigieg henviser til sin indsats for at skabe ny dynamik i South Bend i forberedelserne på at gøre det usædvanlige og uhyre vanskelige spring fra lokalpolitik til en præsidentvalgkamp.

- Vort land trænger til en ny begyndelse, siger han i sin videoerklæring.

Han blev første gang valgt som borgmester i 2011, og han blev genvalgt i 2015 med 80 procent af vælgerne bag sig.

Han gjorde sig bemærket på landsplan, da han i 2017 uden held forsøgte at blive valgt til en toppost i sit parti.

Buttigieg er uddannet på Oxfords universitet. Han er reserveløjtnant i flåden og har gjort tjeneste i Afghanistan. Han er erklæret homoseksuel og blev gift med sin mand sidste år.

Tidligere på ugen meddelte den 54-årige senator fra Californien og tidligere anklager Kamala Harris, at hun også stiller op som præsidentkandidat i 2020.

Dermed følger hun kollegerne fra Senatet Kirsten Gillibrand og Elizabeth Warren i køen af demokrater, der håber at få lov til at udfordre Trump, når vælgerne skal vælge ny præsident i november 2020.

Ved valget i 2016 blev demokraten Kamala Harris valgt til det ene kammer i Kongressen - Senatet.

Demokraternes præsidentkandidater i 2020 skal gennem en række primærvalg. Denne proces indledes med en række debatter, som partiets organisation DNC afholder fra juni i år og frem. Der vil i alt være 12 debatter.

Fra februar 2020 skal medlemmer af partiet i udvalgte delstater begynde at give deres mening til kende. Det sker enten ved deciderede primærvalg eller vælgermøder. Det første vælgermøde bliver i delstaten Iowa 3. februar.

Partiets kandidat afgøres endeligt ved et konvent i juli 2020.