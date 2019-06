Demokraterne annoncerer endelig kandidatliste til præsidentvalg

En guvernør og et medlem af Kongressen er blandt fire kandidater til præsidentvalget i 2020, der er blevet valgt fra af Demokraterne.

Det står klart, efter at Demokraternes Nationale Komité natten til fredag dansk tid har annonceret en liste over partiets i alt 20 kandidater.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De fire fravalgte kandidater er guvernør i Montana Steve Bullock, kongresmedlem Seth Moulton fra Massachusetts, den tidligere senator Mike Gravel og borgmester i Miramar i Florida Wayne Messam.

Kandidaterne er blandt andet valgt fra på grund af manglende opbakning fra vælgerne ifølge flere meningsmålinger og rundspørger.

De resterende 20 kandidater står enten til at få mindst en procent af stemmerne eller har modtaget donationer fra 65.000 donorer.

Men Steve Bullock er ikke tilfreds med at blive valgt fra.

Han påpeger over for mediet MSNBC, at han først meldte sig på banen som kandidat i maj, og at han derfor ikke har haft lige så lang tid til at mobilisere donorer og tilhængere som mange af de andre kandidater.

- Jeg havde et job, jeg skulle passe (som guvernør red.), og i sidste ende måtte jeg vælge mellem at få genindført Medicare og sikre sundhedsforsikringer til 100.000 indbyggere i Montanta eller komme hurtigere ind i kandidatræset. Jeg ville træffe det samme valg igen, udtaler Bullock.

De 20 tilbageværende kandidater skal mødes i slutningen af juni, når Demokraterne afholder de første valgdebatter i Miami 26. og 27. juni.

Blandt kandidaterne er den tidligere vicepræsident Joe Biden og senator Bernie Sanders, der begge tidligere har forsøgt at blive nomineret.

I de første vintermåneder i 2020 indledes primærvalgene i de amerikanske delstater, hvor Demokraternes endelige præsidentkandidat skal findes.