Demokrater raser efter nye beskyldninger mod Trump

USA's præsident skal have givet sin advokat ordre til at lyve for Kongressen.

Demokratiske politikere vil have efterforsket beskyldninger om, at præsident Donald Trump skulle have givet sin advokat instrukser om at lyve over for Kongressen.

Nyhedshjemmesiden Buzzfeed skriver, at Trump skal have givet sin tidligere advokat Michael Cohen besked på at lyve om planer om at bygge et "Trump Tower" i Moskva.

Cohen har allerede tilstået, at han løj om projektet.

Trump har endnu ikke reageret direkte på beskyldningerne, men han har tidligere afvist, at han nogensinde skulle have givet sin tidligere advokat ordre om at bryde loven.

- Efterretningskomitéen i Repræsentanternes Hus vil have efterforsket sagen, siger udvalgets nye formand, demokraten Adam Schiff.

- Beskyldningen om, at USA's præsident skal have opfordret til falsk vidnesbyrd over for vores udvalg for at lægge hindringer i vejen for en undersøgelse og for at dække over forretninger med Rusland er blandt de hidtil mest alvorlige, skriver Schiff på Twitter.

- Vi vil gøre, hvad der er nødvendigt, for at finde ud af, om det er sandt, siger han.

Et andet medlem af udvalget, Joaquin Castro, som er repræsentant for Texas, antyder, at Trump må gå af som præsident, hvis beskyldningerne viser sig at være sande.

Cohen blev i december idømt tre års fængsel ved en domstol i New York.

Han blev kendt skyldig i skatteunddragelse for 1,4 millioner dollar og for at have vildledt Kongressen om sine kontakter til russere angående byggeprojektet for Trump i Moskva

I retten sagde Cohen, at havde udvist blind loyalitet over for Trump, fordi han "tvangsmæssigt følte", at han skulle dække over Trumps "beskidte handlinger".

Buzzfeed skriver, at dets rapport er baseret på vidneudsagn fra to unavngivne kilder i retssystemet, som er med i efterforskningen af sagerne.

Ifølge rapporterne fik Trump, hans datter Ivanka og hans svigersøn Jared Kushner regelmæssige opdateringer om planen om et Trump udviklingsprojekt i Moskva på et tidspunkt, hvor de afviste, at de havde nogen forretningsmæssige forbindelser til Rusland.

Den særlige rådgiver Robert Mueller, som er ved at efterforske russisk indblanding i USA's præsidentvalgkamp, har allerede afsløret, at Cohen løj om det tidspunkt, hvor "Moskva Trump Tower"-projektet blev afsluttet.