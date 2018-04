De to koreaers ledere planter symbolsk fredstræ ved grænsen

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har fredag morgen dansk tid for anden gang på et døgn krydset grænsen til Sydkorea for at holde samtaler med den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in.

Her har de to ledere sammen symbolsk skovlet jord for foden af et træ og afsløret en sten, der bærer deres navne og påskriften "Planter fred og velstand".

Der er tale om et 65 år gammelt fyrretræ. Det er ældre end konflikten mellem de to nationer på Den Koreanske Halvø.

Ceremonien finder sted, efter at Kim og den nordkoreanske delegation har været en tur hjemme i Nordkorea for at spise frokost.

Det er første gang, siden Koreakrigen sluttede i 1953, at en nordkoreansk leder besøger Sydkorea. De eneste to tidligere topmøder mellem landene har fundet sted i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang, i 2000 og 2007.

De to lande har ikke formelt sluttet fred siden krigen.

Da Kim Jong-un krydsede grænsen første gang ved halv tre-tiden natten til fredag, skete det med et smil og en fremstrakt hånd til Moon Jae-in.

- Jeg er spændt på mødet på dette historiske sted, og det er virkelig rørende, at De er kommet hele vejen til demarkationslinjen for at tage imod mig personligt, sagde Kim ifølge nyhedsbureauet Reuters til Moon.