De spiller spillet om magten i Tyskland

Et flertal af de 463.723 personer, der 6. februar var medlemmer af SPD, bestemmer, om partiet skal indtræde i en regering med forbundskansler Angela Merkels borgerlige CDU og det bayerske søsterparti, CSU.De samme partier, som var i regering forud for det seneste forbundsdagsvalg i september.SPD og CDU gik tilbage ved valget, men mandaterne faldt ud, så de alligevel kan danne en regering.Det afviste SPD ellers lige efter valget, men frygten for et nyvalg, der kan give højrefløjspartiet Alternative für Deutschland (AfD) endnu større opbakning, fik ifølge tyske iagttagere SPD på andre tanker.Hvis SPD's bagland stemmer nej, kan der komme et nyvalg eller en mindretalsregering.De socialdemokratiske græsrødder kan stemme frem til 2. marts, og resultatet ventes offentliggjort 4. marts.Lige nu ser formkurven således ud hos de fremmeste tyske politikere.

Angela Merkel er røget ind i en stime af verbale lussinger, efter at hun for nylig offentliggjorde det kommende regeringsgrundlag med SPD. Hun bliver skældt ud for at have solgt ud af CDU's politik og for at have foræret SPD finansministerposten, Europas vigtigste.

Kritikere i partiet efterlyser en ny politik som erstatning for det nuværende program fra 2007. Og de tyske medier er forlængst begyndt at tale om, hvem der skal afløse Merkel i spidsen for Tysklands største parti.

Merkel er ikke længere den samme, stærke Mutti som for et par år siden. Hendes autoritet er svækket, men i meningsmålingerne ser det ikke nær så slemt ud som hos SPD. Sammen med søsterpartiet CSU fastholder CDU de 33 procent, som partiet erobrede ved valget 24. september 2017.

Lige nu går en del af Merkels tankevirksomhed på at stille det rigtige hold til sin regering nummer fire. 26. februar holder CDU ekstraordinært landsmøde for at godkende regeringsdeltagelsen, og her er der store forventninger fra både højrefløjen og de unge om, at de bliver en del af magten.