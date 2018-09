Danske ministre om kunstig intelligens: EU skal gå forrest

EU planlægger større investeringer i kunstig intelligens, og det er den rigtige vej at gå, mener erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

Torsdag og fredag har de hver især været til møder med deres kolleger i EU. På møderne har kunstig intelligens blandt andet været på dagsordenen.

EU arbejder på en samlet indsats på området, hvilket skal bidrage til både vækst og jobskabelse.

Tommy Ahlers mener, at det er vigtigt, at EU vil øge investeringerne rettet mod kunstig intelligens.

- Det er et kapløb, som går utrolig hurtigt. Og der er vi endnu ikke på samme investeringsniveau i Europa, som de er i USA og Kina.

- Den opgave kan vi ikke løfte alene i Danmark. Derfor har jeg et ønske om, at vi får større fokus på det på europæisk plan, siger Tommy Ahlers.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov stemmer i.

- Det er en vigtig dagsorden. Vi tror, at det er et område, der er meget fremtid i. Derfor ser vi gerne Europa gå forrest, siger han.

Kunstig intelligens kan i store træk beskrives som teknologi, der handler om at få computere og robotter til at gøre ting, som normalt kun mennesker er i stand til.

Det handler altså om at få maskiner til at "tænke" selv.

USA investerer i øjeblikket omkring seks gange mere i kunstig intelligens end Europa.

Ifølge Tommy Ahlers er det vigtigt, at Europa ikke sakker bagud på området. Det gælder også i Danmark, hvor han vil have kunstig intelligens på bordet.

- Når vi begynder at diskutere forskningsreserven her om et par uger, så vil jeg fokusere på, at vi får prioriteret det teknologiske område højt.

- Teknologien skal prioriteres både på nationalt niveau og på EU-niveau, siger Tommy Ahlers.

I København tirsdag diskuterede nordiske ingeniører og eksperter de etiske dilemmaer, de oplever i arbejdet med kunstig intelligens. De efterlyser flere etiske regler på området.