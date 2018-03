Dansk journalist får stipendie fra Kim Walls Mindefond

Den danske journalist Anne Kirstine Hermann har som den første modtaget et stipendium fra Kim Walls Mindefond.

Stipendiet blev uddelt ved en ceremoni i New York fredag aften.

Det oplyser International Women's Media Foundation i en pressemeddelelse.

Kim Walls Mindefond blev oprettet af familie og venner til den svenske journalist, som Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt på sin ubåd.

Stipendiet blev uddelt fredag, da Kim Wall ville være fyldt 31 år.

Anne Kirstine Hermann, der er født i Aarhus, var i 2007 praktikant på Ritzaus Bureau og har siden arbejdet for blandt andet Politiken og Danmarks Radio.

Hun har blandt andet arbejdet i Grønland, Latinamerika, Tyskland og USA. Undervejs tog hun en kandidat i antropologi, og hun har holdt forelæsninger om både antropologi og journalistik.

I øjeblikket er hun gæsteforsker ved Arthur L. Carter-instituttet for journalistik på New York University.

For godt en uge siden besøgte Anne Kirstine Hermann Kim Walls familie i Skåne. Et møde, som gjorde et stærkt indtryk på den 33-årige dansker.

- Det betød meget for mig at møde forældrene Ingrid og Joachim, siger hun til det svenske nyhedsbureau TT.

- Jeg fik en forståelse for, hvor meget fonden betyder for familien og Kims venner. Jeg fik hørt deres tanker om stipendiet og forstod, at mine journalistiske idealer ligger tæt på dem, som Kim stod for.

Stipendiet på 5000 dollar - omkring 30.000 kroner - skal bruges til et bogprojekt om, hvordan den grønlandske befolkning blev påvirket af den danske assimileringspolitik fra krigens slutning til 1960'erne.

- Mennesker blev tvangsflyttet fra deres bygder til større byer. Folk blev taget fra deres forældre og blev indoktrineret til at blive danskere, siger Anne Kirstine Hermann til TT.

- Det er et fænomen, som vi kender til fra kolonierne, men noget som meget få danskere ved om vores historie med Grønland, fortsætter hun.