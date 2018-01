Dansk balletikon stopper som chef i New York efter anklager

Den mangeårige danske leder af New York City Ballet trækker sig fra posten efter beskyldninger om sexchikane.

Den danske balletstjerne Peter Martins, der er blevet beskyldt for sexchikane, trækker sig som balletchef for New York City Ballet.

Det skriver The New York Times natten til tirsdag dansk tid.

Martins har sent mandag aften lokal tid skriftligt meddelt ballettens bestyrelse, at han ønsker at fratræde.

I begyndelse af december blev der anonymt fremsat en beskyldning mod Peter Martins om seksuel chikane.

- Jeg har afvist og fortsætter med at afvise, at jeg har været involveret i nogen form for upassende opførsel, skriver han i brevet til bestyrelsen.

Ballettens bestyrelsesformand, Charles W. Scharf, takker i en meddelelse Peter Martins for dennes bidrag.

Men det fremgår også, at undersøgelsen af påstandene mod danskeren fortsætter.

- Bestyrelsen tager de beskyldninger, der er fremsat mod ham, alvorligt, og vi forventer, at den uafhængige undersøgelse af disse påstande snart vil være afsluttet, skriver Scharf.

Martins oplyser i sit brev, at han har samarbejdet "fuldt ud i undersøgelsen".

- Jeg tror, at dens konklusioner ville have renset mig, skriver han.

Som konsekvens af beskyldningen fik Martins et midlertidigt forbud mod at undervise sin ugentlige klasse på School of American Ballet.

Skolen understregede, at en foreløbig undersøgelse af beskyldningerne ikke underbyggede påstandene mod Martins.

Samtidig fortsatte danskeren som balletmester.

Kort tid efter besluttede Peter Martins dog at tage midlertidig orlov fra jobbet.

Efterfølgende er der rettet flere beskyldninger mod ham.

For nylig stod fire tidligere og en nuværende danser ved balletten frem i New York Times med beskrivelser af verbale og fysiske overgreb, der gik så langt tilbage som 1993.

Og en tidligere danser ved ballettens skole, Vanessa Carlton, skrev for nylig i en mail til bestyrelsens næstformand, at dansere har for vane at holde mund med den slags.

Og den form for tilbageholdenhed kunne blive fejltolket, som om alt var i den skønneste orden, mente hun og tilføjede ifølge New York Times:

- Men hver eneste tidligere danser, som jeg kender, deriblandt mig selv, vil være fortvivlet, hvis Peter får lov til at valse tilbage på sit kontor.

Den 71-årige Martins har i tre årtier stået i spidsen for det verdensberømte balletkompagni i New York. Han fik sin debut på Det Kongelige Teater i 1964.