Virksomhederne skal have en plan B klar, for risikoen for et brexit uden en aftale stiger, lyder advarslen.

Et brexit uden en aftale mellem EU og Storbritannien lurer.

Selv om Dominic Raab, der som Storbritanniens brexitminister forhandler med EU om en aftale, fredag sagde, at parterne kommer hinanden nærmere, er det ingenlunde en garanti.

Og det er netop usikkerheden, der er det helt store problem for virksomhederne i EU, herunder Danmark.

Det siger Anders Ladefoged, europapolitisk chef for erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI):

- Hvis der er noget, virksomheder ikke kan lide, så er det usikkerhed og uforudsigelighed.

- Det er problemet med brexit-forhandlingerne, for i sidste øjeblik kan det vise sig, at der ikke er en aftale. Og så skal man have en plan B, siger Anders Ladefoged.

Ifølge ham vil det skabe en "ubehagelig og kaotisk situation" for de danske virksomheder, hvis Storbritannien ender uden en aftale for landets udtræden af EU 29. marts 2019.

Det skyldes især komplicerede juridiske processer, hvor det kan være svært for virksomhederne at gennemskue, hvad de må og ikke må.

Derfor er det vigtigt allerede nu at have en nødplan på plads, selv om den måske slet ikke skal tages i brug, lyder det.

- Vi vil ikke råbe ulv og sætte ting i værk, som ikke er nødvendige. Men vi kan alle se, at der er en stigende risiko for, at der ikke kommer en aftale på plads, siger Anders Ladefoged.

DI er i dialog med sine medlemmer og regeringen om, hvordan man bedst muligt kan forberede sig på et brexit uden en aftale.

- Vi skal til at beslutte os for, hvor kraftigt vi vil gå ud og sætte tiltag i værk, som måske aldrig bliver relevante.

- En ting er at komme med en advarsel, men det er bedst at komme med nogle råd og værktøjer til at analysere situationen, siger Anders Ladefoged.

Han vurderer, at de danske virksomheder, som har mest på spil, allerede er godt rustet til de fleste brexit-scenarier. Derfor er det især eksempelvis mindre eksportvirksomheder, som skal tænke situationen igennem.

- Virksomhederne kan komme i en situation, hvor hele grundlaget for samarbejdet med Storbritannien forsvinder hen over natten, siger han.

Ifølge BDI, som er DI's tyske søsterorganisation, vil tyske virksomheder begynde at implementere deres brexit-nødplaner i midten af november, hvis ikke der foreligger en aftale mellem EU og Storbritannien inden da.

Anders Ladefoged oplyser, at DI ikke arbejder med en lignende deadline, da meget kan nå at ske frem mod 29. marts.