Danmark og andre er skuffede over bilers CO2-reduktionsmål

EU-lande endte med et CO2-reduktionsmål for biler på 35 procent trods bredt krav om højere ambitioner.

Efter at FN's Klimapanel mandag udsendte endnu et dystert kapitel til historien om klodens klima, enedes EU-landene om en blød mellemvare, da de tirsdag skulle forsøge at begrænse CO2-udledningen fra biler.

Det mener i hvert fald en række af de lande, som deltog i de langtrukne forhandlinger, der sluttede omkring midnat.

Irland førte an i en udbredt skuffelse over, at medlemmerne endte med en CO2-reduktion på 35 procent i 2030 målt i forhold til niveauet i 2020. Skuffelsen blev delt af lande som Sverige, Luxembourg og Danmark.

- Vi har brug for et noget højere tal end 35 procent. Et meget stort flertal af medlemsstaterne støttede, at vi endte over 35 procent, sagde den irske diplomat Joe Hackett på mødet.

Bemærkningen faldt til et kompromis, der var mindre ambitiøst end det, som det østrigske formandskab havde rundsendt før mødet. Men Tyskland og flere østlande stod stejlt på, at reduktionen maksimalt måtte blive 30 procent.

Tyskerne frygter, at det vil koste arbejdspladser. Østlandene frygter, at et højt mål vil medføre faldende priser og dermed en flodbølge af brugte og sundhedsskadelige dieselbiler til det østeuropæiske marked.

Omkring midnat lykkedes det at få 20 lande med til at støtte et reduktionsmål for bilers CO2-udledning på 35 procent i år 2030.

EU-Parlamentet har tidligere lagt sig fast på 40 procent. Forhandlinger mellem parlamentet og EU's lande indledes onsdag formiddag.

Danmark, der var repræsenteret af departementschef Morten Bæk, udtrykte samme utilfredshed som Luxembourg, Sverige og andre lande.

- Det føles, som om vi farver en bil, der kører på fossile brændstoffer, med et meget tyndt lag grøn maling. Men ridser vi bare en smule i lakken, er den helt sort indeni, siger Bæk.

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har tidligere sagt, at den danske regering gik efter mindst 40 procents reduktion.

Bekymringen for en svag aftale deles af Dansk Energi, hvor man henviser til den seneste klimarapport fra FN's Klimapanel.

- Vi kan være bekymrede for, om dagens (natten til onsdag, red.) ambitionsniveau stemmer overens med, hvad der kræves for at leve op til den globale klimaaftale, siger viceadministrerende direktør Anders Stouge.

Den seneste klimarapport mandag slog fast, at der skal tages hidtil usete skridt, hvis man skal bremse omfattende klimaforandringer.

Energiselskabernes organisation håber nu, at EU-Parlamentet kan lægge pres på EU-landene, så det endelige resultat bliver mere klimavenligt.