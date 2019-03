Danmark giver 675 millioner kroner til krigens ofre i Syrien

Den danske regering donerer 675 millioner kroner til den humanitære indsats i Syrien og i nærområderne.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse onsdag.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) tager det danske bidrag med, når hun onsdag tager afsted til en donorkonference i Bruxelles om Syrien.

- Der er fortsat enorme humanitære behov i Syrien. Derfor er det afgørende, at det internationale samfund fastholder sit engagement i Syrien og nærområderne, der huser millioner af flygtninge.

- Den humanitære støtte omfatter også hjælp til at forbedre situationen i selve Syrien, hvor vores partnere blandt andet arbejder lokalt med at sikre basale ydelser, siger ministeren.

Med omkring 5,7 millioner flygtninge uden for Syrien samt 6,2 millioner internt fordrevne vurderes Syrien-konflikten forsat at være en af verdens største humanitære katastrofer.

FN vurderer, at omkring fem millioner mennesker har akut behov for livreddende nødhjælp. Børn anses for at være en særlig udsat gruppe.

Det danske tilsagn om 675 millioner kroner er fordelt med 350 millioner kroner til humanitære bidrag, der blandt andet skal gå til nødhjælp samt sikring af basale ydelser. Det omfatter sundhed, vandforsyning og skolegang til børnene, oplyser udviklingsministeren.

Hos Red Barnet bakker man op om det danske bidrag til Syrien. Behovet for bistand til det katastroferamte område er stort. Særligt for børnene, oplyser organisationen.

- Syrien er stadig en af de værste humanitære kriser, som vi ser i verden lige nu.

- Vi har hørt fra børnene i det nordlige Syrien, at de ønsker fred og stabilitet. De ønsker en hverdag, hvor de ikke skal bekymre sig om deres fremtid. Det vil sige, at de har mulighed for at gå i skole og adgang til lægehjælp, siger Kristine Mærkedahl Jensen, katastrofechef i Red Barnet.

Af de 350 millioner kroner til humanitære bidrag er der allerede udmøntet 54,4 millioner kroner gennem danske partnere.

Derudover går de resterende 325 millioner kroner til udviklingsindsatser. Beløbet omfatter et nyt bidrag på 200 millioner kroner til langsigtede og sammenhængende indsatser for flygtninge, internt fordrevne, og berørte værtssamfund samt institutioner og organisationer i og omkring Syrien.

Hertil kommer forventede indsatser gennem det regionale Syrien/Irak-stabiliseringsprogram på 125 millioner kroner.