Danmark går forbi Norge og er verdens næstlykkeligste land

Det er fortsat ikke helt lykkedes for Danmark at generobre titlen som verdens lykkeligste land.

Danmark rykker dog en enkelt plads op på den årlige liste og kan nu bryste sig af at være det næstlykkeligste land i verden.

Det viser rapporten med titlen "World Happiness Report".

Danmark overhaler Norge, der sidste år lå nummer to, mens Finland for andet år i træk tager førstepladsen. Man skal tilbage til 2016 for at finde den seneste rapport, hvor Danmark lå i top.

Norge var verdens lykkeligste i 2017.

På listen for 2019 består top-3 af Finland, Danmark og Norge. Herefter følger Island, Holland, Schweiz, Sverige, New Zealand, Canada og Østrig.

Rapporten er udgivet af Sustainable Development Solutions Network.

Det globale initiativ blev lanceret af FN i 2012, og det har til formål at promovere lighed og tillid.

Årets opgørelse er baseret på svar, der er indsamlet mellem 2016 og 2018.

Her er folk blevet bedt om at svare, hvor godt deres liv er på en skala fra 0 til 10. Det fremgår af rapporten.

0 står for det værst tænkelige liv, mens 10 står for det bedst tænkelige liv.

For Danmark lyder den gennemsnitlige score på 7,600. For Finland, der topper listen, lyder gennemsnittet på 7,769.