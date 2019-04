Dalai Lama er indlagt og i behandling for infektion

Tibets åndelige leder blev tirsdag aften dansk tid indlagt på et hospital i Indien med brystsmerter og hoste.

Dalai Lama er tirsdag aften dansk tid blevet indlagt på et hospital i Indiens hovedstad, New Delhi.

Det oplyser Tenzin Taklha, der er talsmand for Tibets åndelige leder. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den 83-årige Dalai Lama er kommet under medicinsk behandling for en infektion, efter at han tirsdag blev indlagt med hoste og smerter i brystet.

Natten til onsdag meldes Dalai Lama i bedring, men han ventes at forblive indlagt et par dage, oplyser talsmanden.

Dalai Lama blev tirsdag fløjet fra Dharamsala for at blive konsulteret af læger i New Delhi.

Dharamsala, som ligger i det nordlige Indien, har været Dalai Lamas tilhørssted, siden han flygtede fra Tibet i 1959. Herfra fungerer han som tibetanernes buddhistiske leder.

Kina og Tibet har været i en langstrakt og ophedet konflikt, siden Kina tilbage i 1950 besatte Tibet og tvang Dalai Lama på flugt.

Kineserne besatte Tibet efter kommunisternes magtovertagelse i Beijing. Ifølge den kinesiske regering var Tibet "en del af moderlandet", som skulle genforenes med Kina.

I 1959 gjorde befolkningen i Tibet oprør mod den kinesiske besættelsesmagt for at beskytte deres religiøse overhoved, Dalai Lama.

Oprøret blev dog slået ned af Kinas hær. Dalai Lama - den 14. og nuværende - flygtede efterfølgende over Himalaya til Indien.

De seneste 60 år har Kina "moderniseret" Tibet og koloniseret landet med millioner af kinesiske indvandrere. Tibetanere er i dag en klar minoritet i regionen.

Det kinesiske kommunistparti udøver streng kontrol med buddhistiske klostre i Tibet. Munke tvinges på "genopdragelse" og skal tage afstand fra Dalai Lama, som Kina kalder "Slangens hoved".

Ifølge Amnesty International og FN sker der massive krænkelser af tibetanernes menneskerettigheder.