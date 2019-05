Cubanske aktivister holder pride-parade trods advarsel

Cubanske rettighedsaktivister trodsede lørdag regeringen og holdt en uautoriseret pride-parade i hovedstaden Havana. LBGT-aktivisterne holdt paraden, selv om den kommunistiske regering havde advaret imod det.

Flere end 100 cubanere med regnbueflag marcherede i Havana, mens de råbte "længe leve et mangfoldigt Cuba".

Aktivisterne nåede at marchere knap en kilometer fra Havanas store park Parque Central ned mod havnefronten, før de blev stoppet af snesevis af politibetjente.

Mindst tre aktivister blev anholdt, mens andre fik ordre om at opløse paraden, eftersom de ikke havde tilladelse til at holde den.

- Dette øjeblik markerer et før og efter for det lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede samfund, men også for det cubanske civilsamfund mere generelt, siger journalist og LGTB-aktivist Maykel Gonzalez Vivero.

- Sociale medier spiller den rolle, de skal, og civilsamfundet har vist, at det har styrke og kan gå på gaden, hvis det er nødvendigt. Fra nu af skal regeringen tage højde for dette.

Aktivisterne havde via blandt andet Facebook og WhatsApp opfordret folk til at deltage i pride-paraden. Det skete, efter det statslige Nationale Center for Seksualundervisning (Cenesex) tidligere på ugen aflyste sin årlige march mod homofobi lørdag.

Cenesex oplyste således tirsdag, at det var nødt til at aflyse sin 12. "Conga mod Homofobi og Transfobi", fordi unavngivne grupper ville forsøge at "fordreje den cubanske virkelighed og bruge vores march til at miskreditere, splitte og ødelægge den sande mening med dette arrangement".

Ifølge Cenesex havde visse grupper således planer om at bruge arrangementet til at underminere den cubanske regering som følge af den amerikanske præsident Donald Trumps hårde kurs over for landet.

I spidsen for Cenesex står Mariela Castro, der er datter af Kommunistpartiets leder, Raul Castro.