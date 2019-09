Corbyns støtter vil fjerne EU-venlig næstformand i Labour

Næstformanden for det britiske Labour, Tom Watson, siger kort før indledningen på partiets landsmøde lørdag, at grupper i partiet forsøger at få ham afsat, fordi han går ind for en ny EU-folkeafstemning.

Formanden Jeremy Corbyn deler ikke ønsket om en ny folkeafstemning.

Jon Lansman er grundlægger af den venstreorienterede græsrodsbevægelse Momentum. Den var medvirkende til, at Corbyn blev valgt som formand for Labour i 2015.

Lansman foreslog fredag aften, at partiet nedlægger posten som næstformand.

- Det ser ud som om, at det handler om min stilling til brexit, hvor jeg stærkt tror på, at vi skal arbejde sammen med andre partier for at stoppe et no-deal (med EU), siger Watson til BBC.

- Jeg har ført kampagne for en folkeafstemning, hvor jeg mener, at vi skal føre kampagne for at blive (i EU).

- Jeg tror simpelthen, at Jon Lansman og hans fraktion er så vrede over det, at de hellere vil afskaffe sådan en som mig end at debattere med mig om det, siger han.

Avisen Daily Telegraph skriver i en omtale af sagen, at "Labours borgerkrig om brexit er brudt ud i lys lue".

Nogle af Corbyns støtter har gennem længere tid beskyldt Watson for at være illoyal. Nogle mener, at han forsøger at undergrave formanden i en række sager, herunder beskyldninger om antisemitisme i partiet.