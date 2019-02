Colombias militær dræber tidligere højtstående Farc-leder

En tidligere højtstående leder af guerilla-bevægelsen Farc er blevet dræbt af militæret i Colombia.

Det oplyser Colombias præsident, Ivan Duque, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Under en gnidningsfri operation i dag er den kriminelle mand, der er kendt som Rodrigo Cadete og en af de mest frygtede terrorister i vores land, blevet neutraliseret, siger Duque.

I 2016 indgik den daværende colombianske regering en fredsaftale med landets største guerillabevægelse, den venstreorienterede Farc, som i årtier havde bekæmpet skiftende regeringer.

Rodrigo Cadete var dengang leder af en fraktion af Farc, som nægtede at demobilisere under den fredsaftalen.

Han har siden hen samlet andre Farc-dissidenter for at forme en ny oprørsgruppe.

Den colombianske forsvarsminister Guillermo Botero oplyser, at militæret ikke blot har dræbt Cadete, men også ni andre oprørere. Derudover er flere andre blevet anholdt.

Der anslås at være i alt 1800 Farc-dissidenter i omkring 30 mindre grupper.

I forbindelse med fredsaftalen i 2016 accepterede omkring 13.000 Farc-medlemmer, herunder 6000 guerillasoldater, at lægge våbnene.

Farc er i stedet blevet et politisk parti, som frem til 2026 er garanteret ti sæder i kongressen i Colombia.

Farc stod sin første prøve som parti ved valget i marts 2018. Her viste vælgerne dog ingen nåde over for den tidligere oprørsgruppe, som kun fik en halv procent af stemmerne.

Omvendt sugede partierne på højrefløjen, som er stærkt kritiske over for fredsaftalen, stemmer til sig.

Ved præsidentvalget i juni 2018 var det således også Ivan Duque, som ligeledes er en stærk kritiker af fredsaftalen, der løb med sejren.

Den colombianske regering kæmpede mod Farc i fem årtier. Konflikten i Colombia har kostet flere end 260.000 personer livet.