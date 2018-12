Colombia anholder israelere for sexmisbrug af skolepiger

Colombias boomende turistindustri har en mørk bagside. Senest er en gruppe kriminelle blevet afsløret i at tilbyde mindreårige piger til udenlandske sexturister.

Det skriver den amerikanske avis The Miami Herald Tribune.

I en række aktioner søndag blev otte personer, seks israelere og to colombianere, anholdt.

Det oplyser justitsminister Hestor Humberto Martinez mandag.

Der er desuden udstedt arrestordrer på otte andre israelere.

Den "israelske mafia", som lokale medier kalder gruppen, har også tjent penge på at få turister til at deltage i fester, hvor der ud over drikkevarer og musik også var narko på menuen.

Blandt de anholdte er den formodede bagmand - en israeler. En colombiansk politimand er også fængslet. Han mistænkes for at havde forsynet gruppen med fortrolige oplysninger.

Myndighederne har samtidig beslaglagt ejendomme og andre aktiver, som tilhører de kriminelle, til en værdi af næsten 50 millioner dollar. Deriblandt hoteller i flere byer med mange turister samt i hovedstaden, Bogota.

Justitsminister Martinez oplyser, at de mistænkte udbød pakkerejser til hovedsageligt israelske forretningsmænd eller israelske statsborgere, som netop havde afsluttet militærtjeneste.

Turene inkluderede ud over ophold på hoteller eller lystbåde også narko, fester og sex med mindreårige piger eller voksne.

Prostitution er ikke ulovligt i det sydamerikanske land. Men det er kun lovligt mellem voksne personer.

I 2012 blev adskillige agenter fra USA's Secret Service afsløret i at have tilbragt tid med prostituerede i kystbyen Cartagena - frem for at forberede ankomsten af præsident Barack Obama til et topmøde.