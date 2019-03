Cohen sagsøger Trump Organization for kontraktbud

USA's præsident Donald Trumps tidligere rådgiver Michael Cohen sagsøger selskabet Trump Organization for misligholdelse og kontraktbrud.

Cohen mener, at Trump Organization skylder ham 1,9 millioner dollar. Det svarer til godt 12 millioner kroner.

Det viser søgsmålet, som blev indleveret torsdag aften til en domstol i New York.

I søgsmålet hævder Cohen, at hans tidligere arbejdsgiver har nægtet at tilbagebetale ham millioner af dollar for omkostninger i forbindelse med hans arbejde.

Selskabet er ifølge søgsmålet stoppet med at betale Cohen, efter at det er kommet frem, at Cohen vil samarbejde med blandt andet Rusland-undersøgelsen.

Hverken Trump Organization, Cohen eller Cohens advokater har kommenteret på søgsmålet.

Cohen var advokat for Donald Trump fra 2006 til 2018.

Sidste år blev Cohen idømt tre års fængsel. Det skyldes blandt andet, at han er dømt for skattesvig og for at lyve for Kongressen under ed.