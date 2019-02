Civile evakueres fra sidste IS-enklave før erobring

Byen Baghouz i det østlige Syrien er den sidste lomme af land, som Islamisk Stat (IS) har kontrol over i landet. Forud for indtagelsen af området evakuerer de kurdisk ledede SDF-styrker nu civile i byen.

Det fortæller Mustafa Bali, talsmand fra SDF, onsdag til nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Reuters har journalister set en konvoj af lastbiler fyldt med civile syrere forlade byen Baghouz i det østlige Syrien.

Der er ifølge AP tale om mindst ti lastbiler med mænd, kvinder og børn, som forlader området via en såkaldt humanitær korridor i området.

Der er tale om en demilitariseret rute i en konfliktzone, hvor man tillader nødhjælp eller - som nu - transport af fordrevne civile.

Tirsdag aften indledte den USA-ledede koalition luftbombardementer i udkanten af Baghouz for at presse de sidste IS-krigere i området, skriver AP.

AP rapporterer, at man mener, at 300 IS-krigere fortsat forskanser sig i byen.

IS-krigerne har indtil nu aktivt brugt de civile syrere i byen som levende skjold for at afholde SDF og de vestlige koalitionsstyrker fra at angribe byen.

Det har sløvet SDF og koalitionsstyrkernes jagt på at eliminere IS' kontrol i området skriver Reuters.

Og ifølge Reuters er det endelige slag endnu ikke slået mod IS - selv ikke med indtagelsen af den militante gruppes sidste enklave.

IS-krigere gemmer sig stadig i mindre spredte grupper i øde ørkenområder i det centrale Syrien. Fra disse små holdepunkter har de lavet guerrilla-angreb mod deres tabte territorier i Syrien og Irak.

I 2017 pressede en stribe mere eller mindre koordinerede militære aktioner fra SDF og den USA-ledede koalition IS-tropper ud af de besatte byer og områder i de to konfliktplagede lande.

Tre år forinden erobrede den dengang ukendte, militante gruppe enorme territorier i Syrien og Irak for at erklære dem en del af IS' selvbestaltede kalifat.

Aktionerne for at tilbageerobre byer som Mosul og Raqqa har lagt dem i ruiner.