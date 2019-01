Christian Bale kalder republikanere usympatiske i takketale

Skuespilleren Christian Bale har natten til mandag vundet en Golden Globe for sin rolle som vicepræsident Dick Cheney i filmen "Vice".

Golden Globe Awards betragtes som en af de mest prestigefulde prisuddelinger og en strømpil for oscarshowet. De eftertragtede priser blev uddelt ved et stort anlagt show i Los Angeles natten til mandag.

Bale vandt prisen for "Bedste skuespiller i en musical eller komedie". I sin takketale langede han ud efter flere prominente republikanere.

Skuespilleren takkede blandt andet Satan for inspiration til, hvordan han skulle portrættere Dick Cheney, skriver nyhedsbureauet AP.

Han fortsatte talen med at sige, at han måske skulle spille endnu en "usympatisk" person - "eksempelvis den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell".

Filmen "Vice" handler om Dick Cheneys forsøg på at blive den mest magtfulde vicepræsident nogensinde.

Den i dag 77-årige Cheney var som vicepræsident en af arkitekterne bag invasionen af Irak i 2003 og kampen mod Saddam Hussein. En krig, som skabte stor debat og kritik af Bush-administrationen.

Blandt de øvrige vindere af aftenens Golden Globe-statuetter er Richard Madden, der vandt prisen for "Bedste mandlige skuespiller i en tv-serie" ("Bodyguard") og Sandra Oh, der vandt for sin rolle i tv-serien "Killing Eve".

Den danske verdensstjerne Viggo Mortensen var nomineret til prisen "Bedste skuespiller i en musical eller komedie" for sin rolle som Tony Vallelonga i filmen "Green Book".

60-årige Mortensen måtte dog se sig slået af Christian Bale.

Filmen "A Star is Born" med sangerinden Lady Gaga og skuespiller og instruktør Bradley Cooper i hovedrollerne var forud for prisuddelingen spået store chancer for at hive flere statuetter hjem.

Filmen var nomineret i flere kategorier, heriblandt bedste film og bedste mandlige og kvindelige hovedrolle.

Priserne gik dog i stedet til henholdsvis "Bohemian Rhapsody" for bedste film samt Rami Malek og Glenn Close for bedste hovedroller.

Gaga og Cooper gik dog ikke tomhændet hjem. "A Star is Born" tog prisen for "Bedste originale sang" med sangen "Shallow".