Pave Frans har fredag accepteret opsigelserne fra to biskopper i Chile.

Opsigelserne er de seneste i en større udskiftning blandt landets 34 biskopper som følge af en skandale om seksuelt misbrug af børn i landets katolske kirke.

Med fredagens to afskedigelser har paven sagt farvel til syv biskopper i Chile.

Chile er et af de lande, hvor der er blevet afsløret et omfattende seksuelt misbrug af børn, begået af kirkens præster. Efter et møde mellem paven og samtlige Chiles 34 biskopper i maj tilbød biskopperne at trække sig.

Dengang takkede paven nej. Siden har paven fortrudt i tre omgange og i alt syv biskopper er nu ude.