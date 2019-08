Chefideologen for Cambodjas khmer-regime er død

Nuon Chea var nummer to i Khmer Rouge, der ledede Cambodja fra 1975-79. Regimet slog 1,7 millioner ihjel.

Nummer to i ledelsen af den berygtede bevægelse Khmer Rouge, Nuon Chea, er død, 93 år, oplyser det tribunal i Cambodja, der har dømt ham for folkemord og forbrydelser mod menneskeheden.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi kan bekræfte, at den anklagede Nuon Chea døde her til aften 4. august 2019 på Det Khmersovjetiske Venskabshospital, siger en talsmand for tribunalet.

Han blev beskrevet som Pol Pots hørehånd - lederen som stod i spidsen, da man fordrev millioner fra byerne for at gøre dem til lydige arbejdere i Cambodjas landbrug. Alle, der blev opfattet som afvigere, blev henrettet.

Det var en politik, som for en stor del blev drevet frem af Nuon Chea.

- Vi dræbte kun de dårlige folk, blev han citeret for at sige i et senere interview.

Nuon Chea blev beskrevet som Khmer Rouges chefideolog. Han søgte sammen med den øvrige ledelse i Khmer Rouge ud i Cambodjas jungle, da Vietnam i 1979 invaderede landet og indsatte en ny regering.

Khmer Rouges ledelse brød først sammen i 1998, efter at flere ledende personer var hoppet af og havde lovet troskab over for Cambodjas nye regering.

Nuon Chea blev anholdt i 2007.