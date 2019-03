En ankedomstol i Canada opretholdt fredag en dom mod en række tobaksselskaber, der skal betale omkring 81 milliarder kroner til rygere, fordi de ikke var advaret om sundhedsrisikoen ved rygning.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Erstatningen vil gå til omkring 100.000 rygere og tidligere rygere i den canadiske provins Quebec, der havde anlagt et stort gruppesøgsmål.

Ifølge gruppen havde tobaksselskaberne siden 1950'erne vidst, at rygning var sundhedsskadeligt og kræftfremkaldende uden at advare forbrugerne om det. Nogle af sagsøgerne har røget siden 1960'erne.

De tre tabere i sagen er de canadiske datterselskaber til giganterne British American Tobacco, Philip Morris International og Japan Tobacco International.

Søgsmålet blevet anlagt helt tilbage i 1998 og har siden været på rundtur i det canadiske retssystem.

Fredagens ankesag var på baggrund af en dom i 2015, hvor tobaksselskaberne blev pålagt at betale 74 milliarder kroner. I mellemtiden er der blevet pålagt renter på syv milliarder kroner.

Advokaterne fra den vindende lejr udtrykker stor tilfredshed med afgørelsen, mens tobaksselskaberne mener, at rygerne var klar over, hvad rygning kan gøre ved helbredet.

- Vi er skuffet over dagens afgørelse. Som dommen i den lavere domstol viste, så var canadiske forbrugere klar over den risiko, der er forbundet ved tobak. Det burde vi ikke holdes ansvarlige for, siger talsmand Erik Gagnon fra Imperial Tobacco Canada til AFP.

Tobaksselskaberne har mulighed for at anke dommen til Canadas højesteret, hvilket nogle af dem tygger på. Det skal ske inden for en måned.