En 48-årig lokal mand er sigtet for drab på to betjente og et kærestepar i canadiske Fredericton fredag.

En 48-årig mand er blevet sigtet for drab på fire personer efter et skyderi i byen Fredericton i det østlige Canada fredag morgen.

Den mistænkte blev anholdt umiddelbart efter skyderiet fredag og vil sidde varetægtsfængslet frem til 27. august, hvor han skal møde i retten. Det oplyser politiet i Fredericton.

Den 48-årige er en lokal indbygger. Han er sigtet for at have skudt og dræbt to politibetjente og et kærestepar.

Ifølge politiet skød manden med en riffel i et lejlighedskompleks i byen.

Politichef i Fredericton Leanne Fitch fortæller, at der er ikke noget, der tyder på, at betjentene, 45-årige Lawrence Robert Costello og 43-årige Sara Mae Helen Burns, var mål for skyderiet.

Da betjentene ankom til stedet, var kæresteparret, 42-årige Donald Adam Robichaud og 32-årige Bobbie Lee Wright, allerede skudt.

Ifølge vicepolitichef Martin Gaudet blev de to politifolk skudt, da de nærmede sig de to ofre.

Politiet har endnu ikke nævnt noget om motivet til drabene, men det oplyser, at det arbejder på at fastslå en forbindelse mellem den mistænkte og kæresteparret.

Den 48-årige mand er indlagt på hospitalet. Ifølge politichef Leanne Fitch er hans tilstand stabil, men alvorlig.

Det er uvist, om han blev såret under en skudveksling med politiet, eller om skaderne er selvforskyldt.

Judith Aguilar, der bestyrer lejlighedskomplekset, hvor skyderiet fandt sted, fortæller, at den 48-årige mand havde boet der i fire måneder. Han cyklede meget, og ofte kom han forbi og betalte sin husleje kontant iført cykelhjelm.

- Han virkede som en normal og behagelig person. Det gjorde han virkelig, fortæller hun.

- Han er høj og i forholdsvis god form, fordi han altid cyklede, tilføjer hun.

Canada har væsentligt skrappere våbenlove end USA. Men der florerer stadig mange skydevåben i Canada, og det har resulteret i flere alvorlige forbrydelser de senere år.

I juli bevægede en bevæbnet mand sig ned ad en gade i Toronto og dræbte to og sårede 13, inden han skød sig selv.

I 2014 kostede et masseskyderi i New Brunswick tre politifolk livet.