Premierminister Justin Trudeau anklages for at have forsøgt at blande sig i en sag mod en canadisk virksomhed.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, beskyldes for at have forsøgt at blande sig i en sag om en canadisk virksomhed anklaget for korruption.

Anklagerne kommer fra den tidligere justitsminister i Canada Jody Wilson-Raybould, der onsdag har afgivet forklaring til parlamentets retsudvalg.

Ifølge Jody Wilson-Raybould modtog hun sidste år "indirekte trusler" fra regeringen med Trudeau i spidsen.

De indirekte trusler kom, da hun undersøgte korruptionsanklager mod den Montreal-baserede ingeniørvirksomhed SNC-Lavalin.

SNC-Lavalin har 9000 ansatte i Canada, herunder 3400 alene i Quebec, og flere end 50.000 ansatte verden over.

En eventuel korruptionsdom mod SNC-Lavalin ville medføre et forbud mod at kunne foretage arbejde for Canada i et årti.

I alt 11 personer fra regeringen forsøgte ifølge Wilson-Raybould at få hende til at lade sagen ligge.

Premierminister Justin Trudeau skal blandt andet have spurgt om "hjælp" i sagen og under et møde understreget, at en sag mod SNC-Lavalin kunne få store konsekvenser.

Blandt andet ville SNC-Lavalin flytte sit hovedkvarter fra Montreal til London, og flere ville miste deres job, skal Trudeau have sagt.

- I en periode på cirka fire måneder fra september til december sidste år oplevede jeg en konsekvent og vedholdende indsats fra mange mennesker i regeringen, der forsøgte at blande sig politisk i min rolle som Canadas justitsminister, siger Jody Wilson-Raybould.

I januar blev Jody Wilson-Raybould uden varsel fyret som justitsminister og i stedet tildelt posten som minister for veteraner. Efter knap en måned i det nye embede valgte hun at trække sig helt.

Jody Wilson-Rayboulds forklaringer har fået landets konservative oppositionsleder, Andrew Scheer, til at kræve, at Trudeau træder tilbage.

Scheer kalder premierministeren en "skændsel" og opfordrer politiet til at gå ind i sagen.

Selv afviser Justin Trudeau beskyldningerne. Han siger, at vælgerne må tage stilling til, om han skal fortsætte som premierminister, når der er valg til efteråret.

- Jeg fastholder det, jeg har sagt fra start af, at mine kolleger og jeg altid har opført os ordentligt og professionelt, siger han.