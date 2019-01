Canada fyrer ambassadør i Kina efter udtalelse i Huawei-sag

John McCallum er fortid som ambassadør i Kina efter at have udtalt sig i sag om tilbageholdt kinesisk topchef.

Canadas ambassadør i Kina, John McCallum, er blevet fyret efter at have blandet sig i sagen om en kinesisk finansdirektør, der er tilbageholdt i Canada.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Natten til søndag dansk tid oplyser Canadas premierminister, Justin Trudeau, at han fredag anmodede om John McCallums opsigelse.

- I går aftes anmodede jeg om og accepterede John McCallums opsigelse som Canadas ambassadør i Kina, udtaler Trudeau.

Han takkede samtidig McCallum, en tidligere minister i Trudeaus kabinet, for at have tjent sit land i 20 år.

Fyringen skyldes, at John McCallum tidligere på ugen udtalte, at det ville være "godt", hvis USA droppede anmodningen om at få den kinesiske finansdirektør for Huawei, Meng Wanzhou, udleveret til retsforfølgelse.

Det bliver den nuværende vicechef på Canadas ambassade i Kina, Jim Nickel, der overtager posten som ambassadør.