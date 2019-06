Canada forbyder fangst og avl af hvaler og delfiner

Organisation håber, at rejsebureauer vil følge efter og stoppe ture til parker, der viser hvaler og delfiner.

Canadas parlament har mandag godkendt et lovforslag om at forbyde fangst og avl af hvaler og delfiner.

Lovforslaget, der første gang blev præsenteret i 2015 og nu afventer symbolsk godkendelse af monarken, den britiske dronning Elizabeth, vil ikke virke med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at de havpattedyr, der allerede bliver holdt i fangenskab, forbliver hvor de er.

Melissa Matlow, kampagnedirektør i World Animal Protection Canada, kalder forbuddet "en virkelig vigtig lov".

- Loven forbyder avl og sikrer, at de hvaler og delfiner, der i øjeblikket holdes i små akvarier i Canada, er den sidste generation, der lider, siger hun.

- Vi håber, at andre lande nu vil følge Canadas eksempel, og at også rejsebureauer vil indse den faldende accept af disse typer af attraktioner, tilføjer hun.

Det sker med henvisning til, at der de seneste år er vokset en modvilje mod forlystelsesparker, der viser hvaler og delfiner.

Sidste år meddelte den britiske rejsearrangør Thomas Cook, at den vil stoppe med at sælge ture til dyreparker, der holder spækhuggere.

- Canada er nu blandt 11 førende lande, der har taget et progressivt standpunkt imod at holde og opdrætte hvaler, delfiner og marsvin til underholdning, siger talskvinde for World Animal Protection Canada Nina Devries.

Hun nævner blandt andet Costa Rica og Chile som nogle af de andre lande.

I Canada er Marineland i Niagara Falls og Vancouver Aquarium de eneste to faciliteter, der holder hvaler og delfiner i fangenskab.