Canada advarer mod vilkårlig håndhævelse af loven i Kina

Kinas beslutning om at idømme en canadier dødsstraf får Canada til at advare dets borgere mod rejser til Kina.

Canada advarer i en ny rejsevejledning dets borgere om "risikoen for vilkårlig håndhævelse af loven" i Kina.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Af den opdaterede rejsevejledning fremgår det desuden, at Udenrigsministeriet "fortsat opfordrer alle canadiere, der rejser til Kina, til i høj grad at udvise forsigtighed".

Advarslen kommer, efter en canadisk statsborger mandag blev idømt dødsstraf i Kina.

Den 36-årige canadier Robert Lloyd Schellenberg blev i november idømt 15 års fængsel for narkosmugling. Mandag blev hans straf ændret til dødsstraf.

Justin Trudeau sagde efterfølgende, at han er "ekstremt bekymret" over dødsstraffen, "og det bør resten af verden også være". Premierministeren kalder dødsstraffen "vilkårlig".

Dommen har dermed udløst yderligere spændinger mellem Canada og Kina.

De to lande har befundet sig i en hård strid, siden Canada i december anholdt en topchef fra den kinesiske telegigant Huawei, Meng Wanzhou. Anholdelsen skete på anmodning fra USA.

Schellenberg blev pågrebet i 2014. Han fik dommen på 15 års fængsel for at have medvirket til at smugle 222 kilo metamfetamin fra Kina ind i Australien.

Ifølge den kinesiske anklagemyndighed var canadieren hovedmanden i en international gruppe, som stod bag smuglingen. En appel fra anklagerne i december førte mandag til dødsstraffen til Schellenberg.

Kina henretter flere mennesker hvert år end resten af verden tilsammen. Antallet er hemmeligt, men skønnes af menneskeretsorganisationer at være på omkring 2000.

Og det er ikke første gang, at en udenlandsk statsborger idømmes dødsstraf i Kina for narkorelaterede lovovertrædelser.

I 2009 blev en britisk statsborger henrettet. Den 53-årige far til tre blev i 2007 anholdt med fire kilo heroin i byen Urumqi.

Shaikh var ifølge menneskerettighedsforkæmpere og andre støtter psykisk syg og skulle efter sigende være blevet narret til at optræde som narkokurer.

Det er desuden kun få dage siden, at CNN kunne berette, at amerikanere advares mod at benytte populære apps i Kina af frygt for overvågning og mulige spionageanklager.

Studerende og undervisere på flere amerikanske universiteter er på det seneste blevet rådet til ikke at benytte beskedtjenester som WhatsApp og WeChat, hvis de rejser i Kina.

Universiteternes ledelser frygter, at kommunikation via apps kan blive brugt imod dem af den kinesiske regering. Det fremgår af en mail, som CNN er i besiddelse af.