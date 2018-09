Administrerende direktør for den amerikanske mediegigant CBS Corp Leslie Moonves trækker sig fra stillingen med omgående virkning.

Det sker efter beskyldninger om seksuelle overgreb og chikane.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer, heriblandt AFP og Reuters.

Moonves har været en af de mest respekterede ledere i den amerikanske underholdningsbranche, indtil han i juli blev anklaget for upassende opførsel.

I artikel bragt i magasinet The New Yorker søndag retter seks kvinder detaljerede beskyldninger om overgreb mod den 68-årige tv-chef.

Få timer senere annoncerede CBS, at Moonves vil trække sig som formand og administrerende direktør.

Samtidig meddeler CBS, at selskabet vil donere 20 millioner dollar i støtte til MeToo-bevægelsen og foreninger, der kæmper for ligestilling.

- Donationen, som vil blive lavet omgående, vil blive taget fra Moonves' eventuelle fratrædelsesgodtgørelse, skriver CBS i en erklæring.

Den vanærede tv-boss vil dermed ikke få nogen godtgørelse i forbindelse med sin fratrædelse. CBS har hyret to advokatselskaber, der nu skal undersøge beskyldningerne mod Moonves.

Moonves' fratrædelse var ikke uventet i USA. Flere amerikanske medier skriver, at parterne har forhandlet om betingelserne for afskedigelsen i ugevis.

Seks kvinder beskylder i søndagens udgave af The New Yorker Moonves for seksuelle overgreb. Overgrebene skulle have fundet sted mellem 1980 til begyndelsen af 00'erne.

Beskyldningerne omfatter blandt andet tvungen oralsex, chikane, fysisk vold og trusler.

En af kvinderne, en højtstående tv-chef, anmeldte Moonves til politiet sidste år. Politiet i Los Angeles betragter ifølge The New Yorker kvindens vidneudsagn som "pålidelig".

Ugerningerne ligger imidlertid for lang tid tilbage, til at myndighederne kan rejse tiltale mod Moonves.