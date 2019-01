Burkina Fasos regering og landets premierminister, Paul Kaba Thieba, træder tilbage med øjeblikkelig virkning.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra landets præsident fredag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Der bliver ikke givet nogen begrundelse for beslutningen i meddelelsen. Men flere kilder oplyser til AFP, at præsident Roch Marc Christian Kabore ønsker et nyt lederskab over det vestafrikanske land, som kæmper med stigende vold.

Antallet af angreb fra militante islamister er steget de seneste måneder, og flere steder i den nordlige del af Burkina Faso har der siden 31. december været erklæret undtagelsestilstand.

Thieba blev udpeget som premierminister i januar 2016 af præsident Kabore. De seneste måneder har oppositionen lagt pres på premierministeren og hans ministre for sikkerhed og forsvar for at træde tilbage.

Den opblussede vold i Burkina Faso har ført til flere sager om bortførelser.

Tirsdag blev en canadisk statsborger bortført af en halv snes bevæbnede mænd i den nordlige del af landet tæt på grænsen til Niger. Torsdag blev han fundet dræbt.

I december forsvandt også en 34-årig canadisk kvinde og en 30-årig italiensk kvinde i det samme område. De er endnu ikke blevet fundet.

Natten til lørdag dansk tid oplyser Canadas premierminister, Justin Trudeau, at den canadiske kvinde fortsat forventes at være i live.

- Efter min bedste overbevisning, ja, sagde Trudeau som svar på en journalists spørgsmål.

- Ud fra det, vi ved indtil videre, er jeg ikke blevet fortalt andet, end at vi regner med, at hun er i live.

Den canadiske regering har tidligere oplyst, at hver en sten bliver vendt i forsøget på at afgøre, hvad der er sket med de to kvinder.

Det canadiske udenrigsministerium har på grund af terrortruslen advaret sine borgere om at rejse til Burkina Faso, hvis det ikke er absolut nødvendigt.